Bir cani daha

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’nde 20 Nisan saat 04.30 sıralarında jandarmaya giden Mesut Öztürk (29), eşi Aslı Öztürk’e (36) ulaşamadığını belirterek kayıp başvurusunda bulundu. Harekete geçen Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda Mesut Öztürk’ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi. Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan Mesut Öztürk ifadesinde olayı itiraf etti. Eşiyle evde tartıştıktan sonra yatak odasında boğarak öldürdüğünü daha sonra halıya sararak araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, işlemlerinin ardından, dün sabah adliyeye sevk edildi. Öztürk, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Mesut Öztürk’ün karakoldaki ifadesinde eşini planlayarak öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattığı öğrenildi. İfadesinde, tartışma sırasında kendisine ve ailesine küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle eşini öldürdüğünü söyleyen Mesut Öztürk’ün, Aslı Öztürk’ü yürüyüşe gitmiş gibi göstermek için kıyafetlerini evden alıp yolda çöplere attığını, kayıt olsun diye de cep telefonuyla onu aradığını söylediği ortaya çıktı. Mesut Öztürk’e savcılık talimatıyla yapılan yer gösterme sonrası Aslı Öztürk’ün cesedi evlerinden 10 kilometre uzaktaki ormanlık alanda jandarma tarafından gömüldüğü yerden çıkarıldı.

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