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Bir çağrı da Berlin’de... Erdoğan Gazze’de barış için bugün Almanya’da

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#İsrail#Gazze#Berlin
Bir çağrı da Berlin’de... Erdoğan Gazze’de barış için bugün Almanya’da
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de ateşkes için diplomasi trafiğine bugün Almanya ziyaretiyle devam edecek. Almanya Başbakanı Scholz ile görüşecek olan Erdoğan, Berlin’den ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısını yineleyecek.

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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da diplomasi trafiği sürüyor. Liderlerle yoğun bir telefon diplomasisi yapan Erdoğan, geçen hafta Özbekistan ve Suudi Arabistan ziyaret etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Almanya’ya gidiyor. Erdoğan’ın Berlin’de öncelikli gündemi Gazze olacak. Erdoğan’ın, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yanı sıra iki ülke ilişkileri ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınması bekleniyor.

ÖNCELİKLİ GÜNDEMİ GAZZE

Bir kez de Berlin’den ateşkes çağrısında bulunacak olan Erdoğan, iki devletli çözüm vurgusu yapacak. Scholz ile görüşmede Gazze’de yaşanan insani kriz, bölgeye yönelik insani yardımlar gibi konuların da değerlendirilmesi bekleniyor.

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AB-TÜRKİYE GÖÇ ANLAŞMASI

İki liderin görüşmesinde, Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ve AB-Türkiye arasındaki göç anlaşmasının da değerlendirileceği belirtiliyor. Ayrıca, Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellemesi ve vize muafiyeti konusunun da görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor.

50 MİLYAR DOLAR TİCARET

Erdoğan-Scholz görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de gündemde. Türkiye’nin Avrupa’daki en büyük ticari ortaklıklarından olan Almanya ile ikili ticaretin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımlar değerlendirilecek. Ayrıca, geçen yıl iki ülke arasında 45 milyar dolara olan ticaret hacminin yılsonu kadar 50 milyar dolara yükseltilmesi hedefleniyor.

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#İsrail#Gazze#Berlin

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