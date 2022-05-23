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Bir Bodrum klasiği

#Bodrum#Yaz Sezonu#Lahmacun
Bir Bodrum klasiği

Bodrum’da yaz sezonunun açılmasıyla birlikte tartışmalı ücretler de yeniden gündemde. Özel plajlara giriş 150 liradan başlarken özel locaların ücreti 10 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise 35 ile 200 TL arasında.

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Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum’da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Bu kapsamda, Bodrum’da özel plajlara girişler 150 liradan başlıyor. Verilen hizmetin kalitesine göre fiyat artıyor. Özel plajlardaki locaların ise geçen sene yüksek sezonda 10 bin Euro’ya kadar çıkan fiyatlarının bu yıl da aynı olması bekleniyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında satışa sunuluyor. Her hizmetin bir bedeli olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, “Lahmacunun fiyatının 200 TL olmasının mutlaka bir nedeni vardır. Bunun hem ürün hem de sunumunda bir hizmet kalitesi vardır” diye konuştu.

Dengiz “Geçen sene yüksek sezonlarda özel plajlardaki localara giriş ücretleri 10 bin Euro’ya kadar çıkmıştı. Bodrum’da her şey pahalı algısı oluşmamalı, algının hizmete ve müşteri memnuniyetine yönelmesi gerekiyor” dedi. 

 

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#Bodrum#Yaz Sezonu#Lahmacun

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