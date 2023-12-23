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Bir barona daha diz çöktürüldü

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#Mersin#Zafer Ramadan#Uyuşturucu Ticareti
Bir barona daha diz çöktürüldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 07:00

MİT ve polisin ortak düzenlediği operasyonda, uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer Ramadan yakalanıp gözaltına alındı.

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Mersin MİT Bölge Başkanlığı ve Mersin İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı ortak teknik ve fiziki çalışmasında, G-42 koduyla aranan uluslararası uyuşturucu ticareti şüphelisi Zafer Ramadan’ın kentte olduğu tespit edildi. Hazırlıklarını tamamlayan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki adrese özel harekat polisi ve dron destekli operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan Ramadan, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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#Mersin#Zafer Ramadan#Uyuşturucu Ticareti

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