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Antalya'da yürek yakan an! Babadan oğluna son bakış

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#ANTALYA#Muratpaşa#Falez
Antalyada yürek yakan an Babadan oğluna son bakış
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 12:11

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düşen Berkhan Oğuz'un (24) cansız bedeni kıyıya çıkartılırken, baba Ebubekir Oğuz ceset torbasındaki oğlunun üzerine uzanarak uzun uzun bakıp gözyaşı döktü.

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Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde falezlerde meydana geldi. Falezlerin alt kısmında denizin içinde hareketsiz halde birinin olduğunu görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler suyun üzerinde hareketsiz halde bulunan kişiyi alarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde kişinin öldüğü belirlenirken, polis ekipleri ölen kişinin Berkhan Oğuz olduğunu belirledi.

Antalyada yürek yakan an Babadan oğluna son bakış

Berkhan Oğuz'un cansız bedeni ceset torbasına konuldu. Haberi alarak Yat Limanı Deniz Şube Müdürlüğü'ne gelen Berkhan Oğuz'un babası Ebubekir ile annesi Nermin Oğuz ise büyük üzüntü yaşadı.

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Baba Ebubekir Oğuz, ceset torbası içindeki oğlunun üzerine uzanarak, sarıldı, uzun uzun bakıp ağlayarak gözyaşı döktü. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Antalyada yürek yakan an Babadan oğluna son bakış


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#ANTALYA#Muratpaşa#Falez

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