Antalya'da yürek yakan an! Babadan oğluna son bakış

Haberin Devamı

Olay, saat 08.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde falezlerde meydana geldi. Falezlerin alt kısmında denizin içinde hareketsiz halde birinin olduğunu görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler suyun üzerinde hareketsiz halde bulunan kişiyi alarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde kişinin öldüğü belirlenirken, polis ekipleri ölen kişinin Berkhan Oğuz olduğunu belirledi.

Berkhan Oğuz'un cansız bedeni ceset torbasına konuldu. Haberi alarak Yat Limanı Deniz Şube Müdürlüğü'ne gelen Berkhan Oğuz'un babası Ebubekir ile annesi Nermin Oğuz ise büyük üzüntü yaşadı.

Haberin Devamı

Baba Ebubekir Oğuz, ceset torbası içindeki oğlunun üzerine uzanarak, sarıldı, uzun uzun bakıp ağlayarak gözyaşı döktü. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.