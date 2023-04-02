Bir annenin feryadı

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İstanbul Bayrampaşa’da iddiaya göre R.G., İbrahim Gül (14) ve arkadaşları 15 Mart 2013 günü birlikte gezmeye gitti. R.G.’nin üzerinde sustalı bir bıçak vardı. Bayrampaşa Sebze Meyve Hali’nin kapısına geldiklerinde İbrahim Gül küçük otomobillerin park halinde olduğu yere gidererek ayakta tuvaletini yaptı. R.G. de bu sırada arkadaşının yanına giderek tuvaletini yapmaya başladı. Ancak R.G. arkadaşı ile konuşarak tuvaletini yaparken, idrarı İbrahim Gül’ün üstüne geldi ve ayağına bastı. İbrahim Gül sinirlenerek R.G.’ye tokat attı. R.G. de cebinden bıçağı çıkarıp küfür ederek İbrahim Gül’ün göğsüne bir defa sapladı. İbrahim Gül yere düştü. Gül kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. R.G. ise olay yerine gelen görevlilere İbrahim Gül ile şakalaşırken bıçakla vurduğunu belirtip olayda kullandığı bıçağı cebinden çıkartarak görevlilere teslim etti.

SERBEST KALDI

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Olaydan sonra gözaltına alınarak 16 Mart 2013’te tutuklanan R.G. hakkında “Ruhsatsız silah bulundurma”, “Yaşı küçük çocuğu öldürme “suçlarından dava açıldı. R.G.’nin olay tarihinde 18 yaşından küçük olması da dikkate alınarak 19 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. R.G. yargılama aşamasında 06 Ağustos 2013’te tahliye edildi.

İstanbul 2’nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan R.G. katılmadı. R.G.’yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, olay tarihinde 15 yaşından küçük olduğu için cezayı 13 yıl 4 ay 16 gün hapis cezasına indirdi. Heyet, R.G.’nin tutuklanmasına yönelik talebi de reddetti.

‘BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM’

Karara tepki gösteren İbrahim Gül’ün annesi Perihan Gül, “Sanık ile oğlum aynı okulda okuyorlardı. Bizim bir üst mahallemizde oturuyordu. Çocuğum 10 senedir toprağın altında. Her gün ağlıyorum. Ölene kadar şikâyetçiyim. Müebbet ceza almasını istiyorum. Ölene kadar bu davanın peşini bırakmayacağım. 13 yıl 4 ay 16 gün ceza aldı. O ceza yeter mi? Benim oğlum toprağın altında, o yiyip içip geziyor. Şikâyetçiyim. Tutuklanmasını istiyorum” dedi.

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Perihan Gül’ün avukatı Oktay Süleyman Öztürk ise “Yargılama esnasında sanığın yaşı mahkeme kararıyla küçültülmüş ve alması gereken cezadan daha az bir ceza almıştır. Verilen hapis cezasından sonra sanığın tutuklanmaması kabul edilebilir değildir. Bu karar kamu vicdanını yaralayan bir karardır. Kaldırılması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.