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Bir annenin en zor kararı! 'Kalbini durdurmamız gerekiyordu'

#Aydın#Cavidan Haşır#Hamile

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 6 aylık hamile Cavidan Haşır'ın (40) karnındaki erkek ikizlerinden anomali hastası olduğu tespit edilen birinin kalbi ailenin onanıyla durdurulup yaşamı sonlandırıldı. Yapılan operasyonla ikizlerden sağlıklı olan bebeğin yaşama tutunması sağlandı. İlk kez anne olacak Haşır, "Bir anne olarak böyle bir karar vermek çok zordu" dedi. Öğretim üyesi doktor Fedi Ercan da "İkizlerden birisinin zamanında doğumunu sağlayacak şekilde anomali olan bebeğin kalbini durdurmamız gerekiyordu. Bebeklerden birisinin yaşamına son verdik. Diğer bebeğin zamanında doğumu için de bu çok önemliydi" dedi.

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Dr. öğretim üyesi Fedi Ercan ve Prof. Dr. Alper Tanrıverdi tarafından 6 aylık hamile Cavidan Haşır'ın tek yumurta ikizi erkek bebeklerinden birine anne karnında beyinciği içine alan anomali hastalığı tanısı konuldu. Hasta bebeğin erken doğuma neden olabileceği, doğumdan sonra engelli kalmasının veya yaşama tutunamamasının söz konusu olacağı annesine bildirildi. Doktorlar, annenin rızasıyla ikizlerden anomali olanın kalbini karnındayken durdurma kararı aldı. 3 hafta önce yapılan operasyonla anne karnındaki anomali hastası bebeğin, cilt üzerinden radyofrekans iğnesi yapılarak kalbi durduruldu. ADÜ'de bir ilk olan operasyonun detayları ise yapılan açıklamayla kamuoyuyla paylaşıldı.

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Bir annenin en zor kararı Kalbini durdurmamız gerekiyordu

Cavidan Haşır

'KALBİNİ DURDURMAMIZ GEREKİYORDU'

Dr. öğretim üyesi Fedi Ercan, "Bu tür durumlarda müdahale etme noktasında özel bir teknoloji kullanılmaktadır. Radyofrekans iğnesiyle engelli olan çocuğun kalbini durdurmak üzere bir işlem yapıyoruz. Bu uygulama Türkiye'de çok sınırlı alt yapının yeterli olduğu merkezlerde, İstanbul, Ankara, Konya gibi bazı illerde yapılıyor. Bu hastamız da tek yumurta ve tek kese ikiziydi. Çocuklardan birisinde özellikle beyinciği içine alan ağır bir anomali vardı. Buna yönelik olarak ikizlerden birisinin zamanında doğumunu sağlayacak şekilde anomali olan bebeğin kalbini durdurmamız gerekiyordu. Cavidan Haşıl da çok uyumlu bir hastaydı. Hastamız bize, biz de ona güvendik. Bebeklerden birisinin yaşamına son verdik. Diğer bebeğin zamanında doğumu için de bu çok önemliydi. Eğer bu operasyonu yapmasaydık diğer bebeğin daha erken doğumuna neden olabilirdi. Sağlıksız olarak dünyaya gelecek ağır engelli çocukta hayatı boyunca maluliyet oluşturacak bir durum olacaktı. Beyin anomalisi olan engelli çocuğumuzu diğer sağlıklı görünen çocuğun yaşam şansını artırmak ve erken doğumu da önlemek için bu bir seçenekti" dedi.

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Dr. Ercan, diğer bebeğin de sağlıklı olarak dünyaya gelmesi için takibe devam edeceklerini de kaydetti.

'ZOR BİR KARAR OLDU'

İlk kez anne olmaya hazırlanan Cavidan Haşır, "Zor bir süreçti. İnsan çocuğunu sağlıklı bir şekilde kucağına almak istiyor. Ama her zaman düşündüğümüz gibi olmayabiliyor. Bu işlemin Aydın'da yapılabiliyor olmasına çok sevindik. İnşallah diğer çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde kucağımıza alacağız. Bebeklerimden birinin sağlığı problemliydi. Hayata gelse de çok büyük sıkıntılar yaşayacaktı. Bizi endişelendiren bir kesenin içinde olmasıydı. Bunlar çok teknik konular ama bizi de endişelendiren bir durumdu. Çok şükür başarılı bir şekilde ameliyat gerçekleşti. İnşallah doğumda sağlıklı bir şekilde olacak. Birinden vazgeçiyoruz gibi hissetsek de dünyaya gelse bile çok mutlu bir hayatı olmayacaktı. Hiçbir anne çocuğunu acı çekerken görmek istemez. Ben de sürekli hastanelerde ve belki de doğduğu zaman yaşamayacak bir bebeğin hayatına devam etmesini istemedim. Bir anne olarak karar vermek çok zor oldu" diye konuştu.

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Başhekim Doç. Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş ise, "Bu bizim ilk vakamız ama bununla birlikte ihtiyacı olan diğer vakaların merkezi olma yolunda bir çabamız var. Bu anlamdaki ilk giriş kapımız oldu. Hastanemiz hem fiziki koşullar olarak büyüyor hem de öğretim üyesi sayımız artıyor. Aynı zamanda da birtakım yeni işleri yapar hale geliyoruz" ifadelerini kullandı.

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#Aydın#Cavidan Haşır#Hamile

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