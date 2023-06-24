Bir annenin çaresizliği

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İstanbul’da Cenk Çağın Ünlü (38), tanınmış bir şarap fabrikasında satış temsilcisiydi. Tek kardeşi olan Cem İnan Ünlü (28) ise Kanada’daki British Colombia Üniversitesi mezunu bir finansçıydı.



OTEL ODASINDA YAKALANDI

Cenk Çağın Ünlü, Ramazan Bayramı’ndan sonra işe gitmeyince kendisine ulaşamayan iş arkadaşları, polisi aradı. Polis ekipleri, geçen cuma günü saat 11.50 sıralarında Şişli’de bulunan bir apartmanın teras katındaki evine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağrıldı. Cenk Çağın Ünlü, 21 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Cenk Çağın Ünlü’nün kardeşi Cem İnan Ünlü, otel odasında gözaltına alındı. Cem İnan Ünlü cinayeti itiraf etmedi, ifade de vermedi. Cinayet delilleri kendisini gösterdiği için tutuklandı.

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MEKTUBUNU OKUDU

Dünkü duruşmaya Cem İnan Ünlü cezaevinden getirildi. Annesi Göksen Ünlü de duruşma salonundaydı. Ancak Cem İnan Ünlü annesi Göksen Ünlü ile göz göze gelmekten kaçındı. Göksen Ünlü, duruşmada söz alarak, mahkemeye yazdığı mektubu okudu. Mektubunda, “İddiaları çaresizlikle izliyorum. Yüzlerce kişiyi yetiştirmiş emekli bir öğretmen olarak, kendi yavruma çare olamamanın çaresizliğini yaşıyorum” yazmıştı.

Mahkeme, sanık Ünlü’nün tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığı durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.