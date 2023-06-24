×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bir annenin çaresizliği

Güncelleme Tarihi:

#Cenk Çağın Ünlü#Göksen Ünlü#Cinayet
Bir annenin çaresizliği
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 07:00

Ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Cem İnan Ünlü’nün davasında mahkeme heyetine mektup yazan annesi Göksen Ünlü, “Yüzlerce kişiyi yetiştirmiş emekli bir öğretmen olarak kendi yavruma çare olamamanın çaresizliğini yaşıyorum” dedi.

Haberin Devamı

İstanbul’da Cenk Çağın Ünlü (38), tanınmış bir şarap fabrikasında satış temsilcisiydi. Tek kardeşi olan Cem İnan Ünlü (28) ise Kanada’daki British Colombia Üniversitesi mezunu bir finansçıydı.

OTEL ODASINDA YAKALANDI

Cenk Çağın Ünlü, Ramazan Bayramı’ndan sonra işe gitmeyince kendisine ulaşamayan iş arkadaşları, polisi aradı. Polis ekipleri, geçen cuma günü saat 11.50 sıralarında Şişli’de bulunan bir apartmanın teras katındaki evine gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir çağrıldı. Cenk Çağın Ünlü, 21 bıçak darbesiyle öldürülmüştü. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada Cenk Çağın Ünlü’nün kardeşi Cem İnan Ünlü, otel odasında gözaltına alındı. Cem İnan Ünlü cinayeti itiraf etmedi, ifade de vermedi. Cinayet delilleri kendisini gösterdiği için tutuklandı.

Haberin Devamı

MEKTUBUNU OKUDU

Dünkü duruşmaya Cem İnan Ünlü cezaevinden getirildi. Annesi Göksen Ünlü de duruşma salonundaydı. Ancak Cem İnan Ünlü annesi Göksen Ünlü ile göz göze gelmekten kaçındı. Göksen Ünlü, duruşmada söz alarak, mahkemeye yazdığı mektubu okudu. Mektubunda, “İddiaları çaresizlikle izliyorum. Yüzlerce kişiyi yetiştirmiş emekli bir öğretmen olarak, kendi yavruma çare olamamanın çaresizliğini yaşıyorum” yazmıştı.

Mahkeme, sanık Ünlü’nün tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığı durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cenk Çağın Ünlü#Göksen Ünlü#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi 30 dakika yeterli

Yaz geldi tartışma başladı: Güneş kremi kullanımı D vitamini alımını engeller mi? '30 dakika yeterli'

#Sağlık
10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında Peki nasıl korunacağız

10 SORUDA KIZAMIK DOSYASI I Çocuklardan sonra yetişkinler de risk altında! Peki nasıl korunacağız?

#Kızamık Salgını
Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi

Akıllı telefonlar, kablosuz kulaklıklar, hız sabitleyiciler, kontrollü uçuş sistemleri... Apollo Ay misyonu teknolojiyi nasıl değiştirdi?

#NASA