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Bir aileden 4 kişi öldü 1 kişi yaralı... Cani sürücü alkollü çıktı

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#Samsun#Atakum#Okan Uludoğan
Bir aileden 4 kişi öldü 1 kişi yaralı... Cani sürücü alkollü çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:00

Okan Uludoğan, önünde giden otomobile çarpıp 1’i çocuk, 4 kişinin ölümüne neden olmuştu. Uludoğan, yapılan kontrolde 2.13 promil alkollü çıktı, tedavisinin ardından tutuklandı. Okan Uludoğan’ın aynı gerekçeyle ehliyetine el koyulduğu belirlendi.

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SAMSUN’da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulan Okan Uludoğan (37) yönetimindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, 19 Mayıs günü 03.00 sıralarında İlkadım ilçesinde aynı yöne giden İbrahim Çubuk’un (36) kullandığı 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Çubuk’un kullandığı otomobil, savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek yoldan çıkıp takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetmiş, yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan yaralanmıştı.

Bir aileden 4 kişi öldü 1 kişi yaralı... Cani sürücü alkollü çıktı

TUTUKLANDI

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Yapılan kontrollerinde 2.13 promil alkollü çıkan Okan Uludoğan hastanedeki tedavisinin ardından dün sabah gözaltına alındı. Uludoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada, Selahattin Ocak’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. 

 

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#Samsun#Atakum#Okan Uludoğan

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