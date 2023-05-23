Bir aileden 4 kişi öldü 1 kişi yaralı... Cani sürücü alkollü çıktı

Haberin Devamı

SAMSUN’da alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el koyulan Okan Uludoğan (37) yönetimindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, 19 Mayıs günü 03.00 sıralarında İlkadım ilçesinde aynı yöne giden İbrahim Çubuk’un (36) kullandığı 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle Çubuk’un kullandığı otomobil, savrulup yaklaşık 240 metre sürüklenerek yoldan çıkıp takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (34), kızları 5 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile ablası Emine Ocak (45) hayatını kaybetmiş, yeğeni Selahattin Ocak (33) ile diğer araç sürücüsü Okan Uludoğan yaralanmıştı.

TUTUKLANDI

Haberin Devamı

Yapılan kontrollerinde 2.13 promil alkollü çıkan Okan Uludoğan hastanedeki tedavisinin ardından dün sabah gözaltına alındı. Uludoğan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada, Selahattin Ocak’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.