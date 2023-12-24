Bir acı haber daha... 6 asker şehit oldu

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TSK ayrıca gece geç saatlerde Irak ve Suriye’nin kuzeyine gerçekleştirdiği hava harekâtlarında 29 hedefin imha edildiğini duyurdu. Irak’ın kuzeyinde cuma günü de PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 6 asker şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise özetle şöyle denildi:

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz.”

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TERÖRİSTLERE ANINDA CEVAP

Türk Silahlı Kuvvetleri, dün geç saatlerde Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtı düzenledi.

Harekâtta, 29 hedefin imha edildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak-Suriye kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine 23 Aralık 2023 saat 22.00’da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edilmiştir.İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.”