Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı? Biontech 2. doz aşı randevusu ne zaman alınır?

Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1.doz biontech aşısı olanların 2. doz aşı randevusu alabileceği zaman dilimi hakkında bilgiler verdi. Peki, biontech 1.doz aşılarını olan vatandaşlar, 2.doz için ne zaman randevu alabilecekler. Biontech 2. doz ne zaman yapılmalı? İşte, Bakan Koca’nın açıklaması…

BİONTECH 2. DOZ NE ZAMAN YAPILMALI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca biontech 2.doz aşı randevusu ile ilgili, "Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur" açıklamasında bulundu. Bu durumda ilk doz aşılarını olan vatandaşlar, 2.doz biontech aşısı için aşı olduktan 4 hafta sonrasına randevu olup aşı olabilecekler.

DELTA VARYANTINA KARŞI AŞI OLMADA ACELE EDİN

Aşılarla ilgili bilgiler paylaşan Bakan Koca, delta varyantına karşı aşılamanın önemine dikkat çekti.

“Daha önce de ısrarla sizleri bu son dönemeçte temkinli ve teyakkuzda olmaya davet etmiştim. Bildiğiniz gibi koronavirüs bir rNA virüsü ve çok kolay mutasyona uğruyor. Eldeki aşılar mutasyonlara karşı da belirli seviyelerde koruyucu görünüyor. Ancak mutasyonlara fırsat vermeden aşılamayı tamamlamak salgını durdurabilecektir. Delta varyantının yayıldığı ülkelerden aşılamanın da yüksek seviyede olduğu yerler var. Bu durum bizi uyarıyor ve aşı olmada acele etmeye davet ediyor.”

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