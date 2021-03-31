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Gündem
Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 31.03.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Binlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu

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Binlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu

İLKBAHARIN gelmesiyle birlikte sıcak ülkelere göç eden leylekler, mola verdikleri Bursa- Bilecik Karayolu’nun Yenişehir mevkisinde havadan görüntülendi. Binlerce leyleğin uçuşu, görsel şölen oluşturdu.

Binlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu
Kışı güneyde geçiren leyleklerin, ilkbaharın gelmesiyle Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu başladı. Havaların ısınmasıyla Türkiye’ye gelen leylek sürüsü, Bursa- Bilecek Karayolu Yenişehir mevkisinde mola verdi. Leylekler, tarlalar ve refüjlerde hem dinlendi hem de yiyecek aradı. Molanın bitmesinin ardından leylekler havalanarak, göç yolcuğuna devam etti. Karayolunun üzerinde uçan binlerce leylek, görsel şölen oluşturdu. Leyleklerin göç yolculuğu dronla görüntülendi.
Binlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu

 

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