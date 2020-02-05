Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Adaklı, Karlıova ve Kiğı ilçelerimizdeki tüm okullarımızda, 5 Şubat 2020 Çarşamba günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı süre içinde idari izinli sayılacaktır" denildi.