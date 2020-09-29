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BİNGÖL (İHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 17:50 | Son Güncelleme:

Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Bingöl’de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir araçta 8 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Yolçatı yol kontrol noktasında bir şüpheli şahsın kullandığı araç durdurulmuş olup yapılan arama sonucunda aracın koltuğunun altında 6 ayrı poşet içerisinde toplam 6 kilo 300 gram kubar, bir kilo 700 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

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