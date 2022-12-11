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Bingöl’de tespit edilen sığınak imha edildi

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#Bingöl#Sığınak#Terörle Mücadele
Bingöl’de tespit edilen sığınak imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 21:47

Bingöl’de bölücü terör örgütüne ait olduğu tespit edilen bir sığınak, jandarma ekiplerince imha edildi.

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Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde; Genç ilçesi kırsalında tespit edilen 1 adet sığınak içerisinde, 3 adet ikili pil bloğu, 1 adet dijital saat, 1 adet kazma, muhtelif yaşam malzemeleri, elektrik kablosu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler imha edilmiş olup, sığınaklar da kullanılamaz hale getirilmiştir” denildi.

 

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#Bingöl#Sığınak#Terörle Mücadele

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