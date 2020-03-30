MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBingöl'de taksiden çevreye rastgele ateş açıldı
GeriGündem Bingöl'de taksiden çevreye rastgele ateş açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 16:16,Son Güncelleme:/

Bingöl'de taksiden çevreye rastgele ateş açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bingöl'de taksiden çevreye rastgele ateş açıldı
Abone Olgoogle-news

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir taksideki 2 kişi tarafından tabancayla çevreye rastgele ateş açıldı. Taksi terk edilmiş olarak bulunurken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Genç ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen takside bulunan 2 kişi, tabancayla çevreye rastgele ateş açtı. Kurşunlar bazı araçlar ile iş yerlerine isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Araştırma başlatan polis ekipleri, taksiyi terk edilmiş buldu.

Araçta inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle