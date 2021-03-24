Bingöl'de sel; evler su altında kaldı

Bingöl'de dün gece saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kanalizasyon yağışın etkisiyle taşınca yollar göle döndü. Mirzan Mahallesi'nde ise şiddetli yağışla evler su altında kaldı. Evleri sular altında kalan mahalle halkı, suyu kovalarla taşıdı.

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