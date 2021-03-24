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Gündem
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)
Haber Giriş: 24.03.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Bingöl'de sel; evler su altında kaldı

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Bingöl'de sel; evler su altında kaldı

BİNGÖL'de, dün akşam saatlerinde şiddetli yağmur etkili oldu. Yağışın ardından oluşan sel nedeniyle yollar göle dönerken, çok sayıda ev su altında kaldı.

Bingölde sel; evler su altında kaldı
Bingöl'de dün gece saatlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki Yeşilyurt Mahallesi'nde bir kanalizasyon yağışın etkisiyle taşınca yollar göle döndü. Mirzan Mahallesi'nde ise şiddetli yağışla evler su altında kaldı. Evleri sular altında kalan mahalle halkı, suyu kovalarla taşıdı.
Bingölde sel; evler su altında kaldı

 

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