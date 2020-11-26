Bingöl'de sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, Genç ilçesi kırsalında şüphe üzerine bir araç durdurulmaya çalışıldı. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücü araçla kaçmaya başladı. 15 kilometrelik kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada 50 TL'lik 40 sahte banknot ve 3 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden birinin yapılan sorgusunda 'uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasadışı ekim, tehdit, hırsızlık, yalan beyanda bulunmak, yalan tanıklık gibi suçlardan kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.