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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)
Haber Giriş: 18.12.2020 - 15:10 | Son Güncelleme:

Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

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Bingöl'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
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BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-9' operasyonunda, toprağa gömülü bidonlar içinde mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Genç ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen 'Yıldırım-9' operasyonunda yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde, teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ormanlık alanda toprağa gömülü 2 bidon içerisinde 7 fişek, 2 el yapımı patlayıcı için kullanılan elektronik devre kartı, 50 metre kablo ve yaşam malzemesi bulundu.

Mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi. 

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