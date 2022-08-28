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Bingöl'de mıcır firmasının kimyasal atıkları toprağa gömdüğü iddiasına soruşturma

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#Bingöl#Mıcır#Burhanettin Mısır
Bingölde mıcır firmasının kimyasal atıkları toprağa gömdüğü iddiasına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 13:13

Bingöl'ün Çobantaşı köyünde mıcır üreten firmanın, kimyasal atıkları gizlice toprağa gömdüğü iddia edildi. Köylüler yol kapatarak firmaya tepki gösterirken, savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı. Firma yetkilileri ise iddiaları reddetti.

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Merkeze bağlı Çobantaşı köyünde mıcır üreten firmanın, kent merkezinden getirilen toz halindeki kimyasal atıkları gizlice toprağa gömdüğü iddiası köylüleri harekete geçirdi. Yolu ulaşıma kapatan köylüler, jandarmaya bildirdi. Firmanın 11 yıldır köyde faaliyet yürüttüğünü, bu nedenle sürekli toz toprak içinde kaldıklarını ve su kaynaklarının kuruduğunu öne süren köylüler, firmadan şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri de olay yerine gelerek köylülerle konuşup kapatılan yolu yeniden açtı.

Bingölde mıcır firmasının kimyasal atıkları toprağa gömdüğü iddiasına soruşturma

​Köy halkından Burhanettin Mısır, "Bizim sorunumuz şirketle alakalı. Bizler 11 yıldır şirketin tozunu, dumanını ve kahrını çekiyoruz. 25 kilometre mesafeden toz halindeki kimyevi bir maddeyi gece yükleyip evlerimizin arkasındaki bölgeye döküp, hemen kapatıyorlar. Defalarca ikaz etmemize rağmen bizi dikkate almadılar. En son bu maddeyi evimin 50 metre arkasındaki içme suyu bölgesine dökmüşler. Yarın yağmur yağarsa bu kimyevi madde eriyip, suya karışır ve zehir içmek zorunda kalırız" dedi.

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Savcılık talimatıyla soruşturma başlatılırken, DHA'ya konuşan firma yetkilileri ise iddiaları yalanladı. 

Bingölde mıcır firmasının kimyasal atıkları toprağa gömdüğü iddiasına soruşturma

 

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#Bingöl#Mıcır#Burhanettin Mısır

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