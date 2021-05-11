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Haber Giriş: 11.05.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Bingöl'de köy minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

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Bingöl'de köy minibüsü şarampole devrildi: 15 yaralı

Bingöl'de köy minibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 15 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 12 KM 0249 plakalı köy minibüsü, merkeze bağlı Aşağı köyünün girişinde şarampole devrildi. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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