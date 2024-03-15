Bingöl’de korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 18 yaralı

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Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Erzurum karayolunda meydana geldi. Kar yağışının etkili olduğu yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SD 1821 plakalı Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 18 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi ve Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



VALİ USTA: HAYATİ TEHLİKELERİ YOK



Karlıova- Erzurum karayolunda kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsünde yaralanan 16 kişi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığını belirterek, "Erzurum’dan Bingöl istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü saat 19.45 sularında Karlıova ilçesi Sudurağı Köyü mevkiinde yoğun kar yağışı ve sis sebebiyle devrilmiştir. Kazada 16 vatandaşımız yaralanmış olup, hayati tehlikeleri olmamakla birlikte tedbir amaçlı Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilmişlerdir. Kazaya üzülmekle beraber can kaybımızın olmaması tesellimizdir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, her birine acil şifalar diliyorum" dedi.