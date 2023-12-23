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Bingöl'de kafa kafaya facia: 1 can kaybı, 4 yaralı

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#Trafik Kazası#Bingöl#Kaza
Bingölde kafa kafaya facia: 1 can kaybı, 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 16:52

Bingöl'de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücülerden biri öldü, 4 kişi yaralandı.

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Kaza, öğleden sonra Bingöl- Muş kara yolunda meydana geldi. Ş.B. idaresindeki 23 ABP 871 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeritteki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ş.B. olay yerinde hayatını kaybederken, otomobillerdeki isimleri öğrenilemeyen 4 kişi de yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, hayatını kaybeden sürücü Ş.B.’nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trafik Kazası#Bingöl#Kaza

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