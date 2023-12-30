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Bingöl'de halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

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#Bingöl#Öğretmen#Kalp Krizi
Bingölde halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 10:52

Bingöl’ün Genç ilçesinde, halı saha maçında kalp krizi geçiren İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tulgar (34), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Bingöl'ün Genç ilçesindeki dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol maçı yapan Mevlana Ortaokulu İngilizce öğretmeni Mehmet Selçuk Tugar, fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tulgar’ın kalp krizi geçirdiğini belirledi.

İlk müdahalenin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Tulgar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tulgar'ın cenazesinin, hastanedeki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderileceği belirtildi.

 

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#Bingöl#Öğretmen#Kalp Krizi

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