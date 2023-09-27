×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bingöl'de feci kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Bingöl#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 14:16

Bingöl'ün Genç ilçesinde, kafa kafaya çarpışan 2 otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı

Haberin Devamı

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Bingöl- Genç kara yolunda meydana geldi. Y.T.'nin kullandığı 01 FL 333 plakalı otomobil ile Serkan Girmenç'in kullandığı 19 SU 959 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.

Bingölde feci kaza İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kazada, her 2 aracın da ön aksamları parçalandı. İhbarla Kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bingölde feci kaza İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık ekibinin kontrolünde Serkan Girmenç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Y.T. ile ismi henüz öğrenilemeyen diğer yaralı, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Girmenç'in cenazesi de otopsi için morga götürüldü.

Haberin Devamı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bingölde feci kaza İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bingölde feci kaza İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bingöl#Kaza#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!