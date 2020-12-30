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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Bingöl'de 'En iyi narkotik polisi anne' projesi

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Bingöl'de 'En iyi narkotik polisi anne' projesi
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BİNGÖL'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında, alışveriş merkezine gelen vatandaşlara broşür dağıttı ve bilgi verdi.

Bingölde En iyi narkotik polisi anne projesi
İçişleri Bakanlığı tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen En iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinde kurdukları stantla, vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıttı. Ayrıca ekipler tarafından ailelere, madde bağımlılığı ile mücadelede neler yapabilecekleri, uyuşturucu madde kullanan kişilerin nasıl anlaşılacağı gibi konularda bilgi verildi. Ailelere, karşılaşılan bu tür durumlarla ilgili çözüm merkezlerinin iletişim bilgileri de paylaşılarak erken müdahalenin hayat kurtaracağına dikkat çekildi.

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