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DHA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 18:26,Son Güncelleme:

Bingöl'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de, jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetinde, 10 bin fişek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek' amacıyla Yayladere Kırköy kırsalında arama-tarama çalışması başlattı. İç güvenlik operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda, 

Çeşitli çaplarda 10 bin fişek, 6 kalaşnikof tüfeği, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 kanas namlusu, 30 palaska, 3 silah üstü dürbün, 1 mesafe ölçer dürbün ve 1 RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.

Bingölde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

 

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