Bingöl'de 2 farklı noktada yangın: Kontrol altına alındı

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İlçe Jandarma Komutanlığı Ekinyolu bölgesindeki otlukta saat 12.30 sıralarında, eğitim atışı sırasında sekin mermi nedeniyle ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, TOMA ve arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın, kısa sürede kontrol altında alındı. Bu sırada aynı bölgede ikinci bir yangın daha çıktı. Bölgeye takviye ekipler gönderildi. Ekiplerin çalışması ile ikinci yangın da kontrol altına alındı.



Ekipleri soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.