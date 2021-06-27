Bingöl yanıyor

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Suveren bölgesine yayıldı. Sarp kayalık bölgede yangına güçlükle müdahale edilirken, ilçe belediyelerinden de itfaiye ekipleri geldi. Yöre halkı da yangının sönmesi için ekiplere destek veriyor. Öte yandan aynı bölgede 11 Haziran'da da yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp söndürülmüştü.

ÇIRALI ALEV ALEV

Olimpos olarak da bilinen Antalya’nın Kumluca ilçesine bağlı Çıralı Milli Parkı’nda dün saat 17.00’de yüksek gerilim hatlarından kaynaklanan yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tatilcileri korkuttu. Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tatilciler de ekiplerin yardımına koştu. Yangın söndürme helikopteri ulaşılması zor alanlara su bıraktı. Alevler 4 saatte söndürüldü.

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