×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bingöl ve Tekirdağ'da PKK operasyonu! 5 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Bingöl#Tekirdağ#PKK Operasyonu
Bingöl ve Tekirdağda PKK operasyonu 5 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 21:11

Bingöl ve Tekirdağ’da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silah terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaklaşık 9 aylık bir çalışma yürüttü.

Çalışma çerçevesinde 20 şüpheliyi tespit eden emniyet ekipleri, Bingöl ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında, Bingöl ve Tekirdağ’daki toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl ve Tekirdağda PKK operasyonu 5 kişi tutuklandı

Şahısların ikamet adreslerinde yapılan aramada 16 tabanca mermisi, 4 fişek, çok sayıda doküman, terör örgütü mensuplarına ait poster ve fotoğraf, dijital materyal, örgüt finansmanında kullanılacağı değerlendirilen 10 bin 410 dolar, 235 euro, 20 İngiliz sterlini ve 14 bin 775 lira ele geçirildi.

Haberin Devamı

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 13'ü serbest bırakılırken, 2’si adliyeden adli kontrol şartıyla salıverildi. Gözaltında olan A.S, A.N, M.S, S.D. ve Ü.Ö. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bingöl#Tekirdağ#PKK Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!