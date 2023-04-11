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Bingöl merkezli 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 15 gözaltı

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#Bingöl#Uyuşturucu Operasyonu#Kökünü Kurutma Operasyonu
Bingöl merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda 15 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 21:53

Bingöl merkezli iki ilde polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 15 şüpheli gözaltına alındı.

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Genç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını örgütlü olarak işlediği belirtilen 43 şüpheliye yönelik 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi.

Bingöl ve Antalya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Bingöl merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda 15 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 473 gram toz esrar, 21 kilo 865 gram kubar esrar, 11 kenevir bitkisi, 18 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 11 adet silah mühimmatı, 1 ölçek, 14 cep telefonu ve 17 SIM kart ele geçirildi.

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Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındakilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 

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#Bingöl#Uyuşturucu Operasyonu#Kökünü Kurutma Operasyonu

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