Bingöl - Erzurum karayolu tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Karlıova ilçesinde 1 haftadan beri aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede kar esareti sürürken, Bingöl- Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Erzurum'a giden araçların Karlıova ilçesinde tedbir amaçlı bekletileceği ifade edilerek, "Karlıova- Erzurum yolunun Erzurum bölgesi tarafı yoğun tipi nedeniyle araç trafiğine kapatılmıştır. Bundan dolayı Karlıova’dan Erzurum istikametine giden araçlar, tedbir amaçlı olarak Karlıova ilçemizde bekletilmektedir" denildi.

Öte yandan Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.