Bingo’dan gizleyemediler

Ekipler, S.A.‘nın liderliğini yaptığı suç örgütünü takibe aldı. Şüpheli üzerinde iki ay süren teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, uyuşturucu maddelerin Ümraniye’de kiralanan bir dairede depolandığını tespit etti. Dairenin çevresinde konuşlanan ekipler, örgüt lideri S.A. ile örgüt üyeleri R.A., S.A. ve R.A.’yı daireden çıkarken gördü. Operasyon için düğmeye basan ekipler, kısa süren kovalamacanın ardından tüm şüphelileri yakaladı.

Şüphelilere ait araçta arama yapan jandarma ekipleri, narkotik köpeği ‘Bingo’nun tepki vermesi üzerine harekete geçti. Detaylı inceleme yapan ekipler, aracın bagaj kısmında bulunan krikonun yanına gizlenmiş 15 kilo kokain buldu. Aracın ön koltuk altında bulunan poşette ise yüklü miktarda döviz ve TL ele geçirildi. Örgütün depo olarak kullandığı boş evde yapılan aramalarda ise 10 kilo skunk, üç kilo marihuana ile bir adet pres makinesi ele geçirildi. Dört şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.