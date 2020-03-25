Binali Yıldırım’ın kayınvalidesi vefat etti

Havva Yıldırım için dün Çengelköy’deki Kerem Aydınlar Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Binali Yıldırım’ı arayarak taziyelerini ileten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ayrıca yayınladığı mesajda şunları söyledi: “Önceki TBMM Başkanımız, İzmir Milletvekili Sayın Binali Yıldırım’ın kayınvalidesi, Sayın Semiha Yıldırım Hanımefendi’nin annesi Havva Yıldırım’ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”