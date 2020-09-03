Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Semiha Yıldırım'ın hayatı

Semiha Yıldırım ile ilgili son dakika açıklamasının ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah eşi ile Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını ve koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. İşte 1954 yılında Refahiye, Erzincan'da dünyaya gelen Semiha Yıldırım ile ilgili bilgiler….

SEMİHA YILDIRIM KİMDİR?

Semiha Yıldırım 1954 yılında Refahiye, Erzincan'da doğmuştur. Emekli öğretmen ve Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakan'ı Binali Yıldırım'ın eşi.

İlk ve orta öğreniminin ardından öğretmen okulunu kazanmış ve oradaki eğitimini de tamamladıktan sonra 1972 yılında öğretmen okulundan mezun olarak öğretmenlik mesleğine adım atmıştır.

Mesleğe başladığı ilk görev yeri ise memleketi Erzincan'ın Refahiye ilçesi olmuştur. 1993 yılına kadar öğretmenlik görevini sürdüren Yıldırım, Türkiye'nin birçok şehrinde görev yaptıktan sonra 1993 yılında emekliye ayrılmıştır.Emekli olduktan sonra misyonunu gönüllü eğitim projelerinde sürdürmüştür. Adını taşıyan bir de ilkokul vardır.

Türkiye Cumhuriyeti 27.Başbakanı Binali Yıldırım ile evlidir ve 3 çocukları vardır.