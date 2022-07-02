Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Binali Yıldırım’ı taşıyan helikopter, Bilecik’e acil iniş yaptı

#Binali Yıldırım#Bursa#Helikopter
Binali Yıldırım’ı taşıyan helikopter, Bilecik’e acil iniş yaptı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ı Bursa'ya götürmekte olan helikopter Bilecik’e acil iniş yaptı. Helikopterin, pilotun göğüs ağrısı şikayetiyle acil indiği öğrenilirken, Yıldırım’ın ise başka bir helikopterle Bursa'ya gittiği belirtildi.

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve beraberindekileri Ankara’dan alıp Bursa’ya götürmekte olan helikopterin birinci pilotu, Bilecik semalarındayken rahatsızlandı. Helikopterin ikinci pilotu, yapılan görüşmelerin ardından Yıldırım ve beraberindekileri Bilecik Jandarma Tugay Komutanlığı pistine indirdi. Yıldırım, AK Parti Bilecek İl Başkanı Serkan Yıldırım ve parti yöneticileri tarafından karşılandı. Göğüs ağrısı şikayeti olan birinci pilot, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir'de özel bir hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Pilotun durumunun iyi olduğu ve gözlem altında tutulduğu belirtildi. Yıldırım ve beraberindekilerin ise başka bir helikopterle Bursa'ya götürüldükleri öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Binali Yıldırım#Bursa#Helikopter

BAKMADAN GEÇME!

Filenin Sultanları Akdeniz Oyunlarında finale yükseldi

Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda finale yükseldi!

#Filenin Sultanları
Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

#Rota
Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

#Kiralık Ev

BAKMADAN GEÇME!

Filenin Sultanları Akdeniz Oyunlarında finale yükseldi

Filenin Sultanları Akdeniz Oyunları'nda finale yükseldi!

#Filenin Sultanları
Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

#Rota
Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

#Kiralık Ev