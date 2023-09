Binali Yıldırım: Yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacaktır

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım İzmir'deki temasları kapsamında Kınık Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Belediye Başkanı Sadık Doğruer'i makamında ziyaret eden AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım, ilçede yapımı tamamlanan öğretmenevi ile halk eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE’DE ÖNEMLİ ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Açılış programında İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı'nın ardından konuşma yapan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ”Öğretmenevi aslında sadece bir öğretmenevi değil, daha birçok etkinliğin yapılabileceği, Kınık’ın en büyük, en gösterişli binası. Her şeyin en güzelini yapmak Kınık’a yakışır. İnsanımıza hizmet etmek de bizim boynumuzun borcudur. Bu hafta İzmir’de ve Türkiye’de önemli etkinlikleri gerçekleştirdik. 9 Eylül, bağımsız cumhuriyete giden yolun başladığı, İzmir’in, Kınık’ın ilçelerinin kurtuluş günü. Bugün aynı zamanda kurtuluşu da anıyoruz. Bu toprakları düşmandan temizleyen, bize emanet eden, can veren, kan veren ama bayrağı yere düşürmeyen, bağımsızlığı namusundan kutsal bilen bütün şehitlerimize başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Okullar başladı. Hafta başında 20 milyon evladımız için zil çaldı. Rabbim bütün evlatlarımızın zihinlerini açık etsin. Öğretmenlerimiz işbaşı yaptı, onlara da kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı



“MEMLEKETİN HER KÖŞESİ ESERLERİMİZLE DOLU”

Haberin Devamı

Belediye Başkanı Sadık Doğruer ile ilçede önemli işlere imza attıklarını belirten Yıldırım, “Kınık’a doğal gaz geldi mi? Gençlik merkezi, TOKİ’ler, devlet hastanesi, üniversite yapıldı mı? Halı sahalar, gençlik merkezleri, aquapark, köylerde halı sahalar açıldı. Yolun halini biliyorsunuz. Şimdi kaymak gibi yolunuz var mı? İşimiz hizmet, gücümüz millet. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın varlığı, dirayeti, liderliği sayesinde sadece Kınık değil, İzmir değil, 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde bunun gibi hizmetlerimiz var. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Adam odur ki, bu dünyada bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Ne bir eseri ne beş eseri. Gani gani. Memleketin her köşesi eserlerimizle dolu Elhamdülillah. Siz güç verdiniz, ‘yürü’ dediniz. Biz de yürüdük, bugünlere geldik. Burada da duracak değiliz. Türkiye Yüzyılı'ndayız. 29 Ekim’de büyük bir coşkuyla, milletçe Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağız. Yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacaktır. Türk Devletleri Teşkilatı’nın aksakal heyeti başkanı olarak diyorum ki, sadece Türkiye’nin değil, tüm Türk dünyasının yüzyılı bu yüzyıldır. Bütün Kafkaslar’da, Balkanlar’da, Orta Asya’da, 4,5 milyon kilometrekarelik coğrafyada evelallah bayrağımız dalgalanacak, ihtişamlı günlerimiz tekrar geriye gelecek. Bunun ilk sınavını 2024 Mart’ta vereceğiz.” şeklinde konuştu

Yıldırım, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla öğretmenevi düzenlenen yemekte bir araya geldikten sonra ilçeden ayrıldı.