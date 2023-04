Binali Yıldırım: Tekrar eski günlere dönmek istemiyoruz

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan Kültür Eğitim Vakfı tarafından Fatih'te düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinin ardından katılımcılara seslenen Yıldırım, "Her şey yokluktan geliyor, varlıktan zarar gelmez. Bazıları yokluktan eşitlik peşindeler. Bizde varlıkta eşitlik olsun diye uğraşıyoruz. Doğuda da yaşayan batıda da yaşayan, ülkenin her yerindeki insanlarımız arasındaki refah uçurumunu ortadan kaldırmak ve azaltmak en önemli hedefimiz. Bunun için, önce altyapı yapacaksınız. Yol olmayan yerde bir şey olmaz, üretimde olmaz. Bugün, ilk siyasete başladığımda İstanbul'dan İzmir'e 8 buçuk saatte gidiyorduk, şimdi 3 saatte gidiyoruz. Çok güzel bir otoyolumuz var, çok güzel bir İzmit Körfezimiz var, Gaziosmanpaşa Köprümüz var, Türkiye'de Dünyada bir numara olan Esenler'in altında bu kardeşinizin imzası var. Dünyanın bir numaralı Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, Hızlı Tren, aklınıza ne gelirse hepsinin arkasında Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım imzası var. Milletimize yakışan budur. Bu millet, her şeyin en iyisine laik" dedi.

Haberin Devamı

“TEKRAR ESKİ GÜNLERE DÖNMEK İSTEMİYORUZ"



Yıldırım, tekrar eski günlere dönmek istemiyoruz diyerek konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün terör örgütünün uzantısı partinin sözcüleri çok ilginç bir açıklama yaptılar; 'Biz Recep Tayyip Erdoğan'ı gönderdikten sonra silahları bırakacağız' Yani bu ne anlama geliyor? 40 bin şehidimiz var arkadaş. Eğer bunu bırakmaya gücünüz var idiyse bugüne kadar niye beklediniz? Bu insanların vebalini, sorumluluğunu siz üstlendiniz, siz ödeyeceksiniz. Hiç kimse bu ülkede terörü meşrulaştıramaz. Millete ihanet edemez. Bu kadar açık söylüyorum. Kanımızın son damlasına kadar da, terörü meşrulaştırmaya çalışanlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok bedel ödedik. Tekrar eski günlere dönmek istemiyoruz"

MİLLET İTTİFAKI'NI ELEŞTİRDİ

Millet İttifakı'nı da eleştiren Yıldırım, “Daha seçim olmadan 7 tane başkan yardımcısı tayin etmekle değil. Geleceğe yönelik projeler ortaya koymakla bu millete hizmet edelim. Efendim, 'Sen şundan sorumlu ol, sen bundan sorumlu ol.' Biz, birden fazla, bu sistemi değiştirirken başkan yardımcısı olacak dediğimizde siz başkan yardımcılığı değil, sistem değişikliği değil, insanlara arpalık yapıyorsunuz diye bizi eleştirenler şimdi o imkâna sarıldılar. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, yedi. Görünen yedi, görünmez ne? O belli değil. O da belli. O da ne zaman ortaya çıkacağını hepiniz biliyorsunuz. Kendim için bir şey istemiyorum. Ama ülkem için Türkiye için, geleceğimiz için gençlerimiz için istikrar istiyorum, güven istiyorum. Büyüme, kalkınma ve daha büyük bir Türkiye için desteğinizi bekliyorum" şeklinde konuştu.