Binali Yıldırım: İftira, yalan, reddediyoruz

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, şöyle konuştu: “Bugünkü yayınladığı videoda bizi de oğlum Erkan Yıldırım’ı da zikretti. Öncelikle şunu söyleyeyim; bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır. Tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa, çamur at izi kalsın türünden bir suçlamadır. Ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela’ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil, geçen sene aralık ayında gitmiştir ve beraberinde de COVID ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezuela’da seçim olduğu için Türkiye Dostluk Grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medyada paylaşımlarında resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla, kendisi biletini alarak, masraflarını karşılayarak o ziyareti gerçekleştirmiştir.”

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