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Binali Yıldırım bayramlaşma programına katıldı

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#AK Parti#Binali Yıldırım#Bayramlaşma
Binali Yıldırım bayramlaşma programına katıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 09:31

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Refahiye’de partisinin İlçe Gençlik Merkezinde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

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Program, AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti Milletvekili adayı Mehmet Cavit Şireci, geçmiş dönem belediye başkanları, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanları ve vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Protokol üyelerinin konuşmaları ile başlayan programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Programda bir konuşma yapan Binali Yıldırım, “Bu gençlik merkezi ilçemiz için ne güzel bir eser olmuş. Burada yetişen gençlerimiz dünya şampiyonu olacak inşallah. Ayrıca burada bir külliye yaptırıyoruz. İnşallah Kurban bayramında da onun açılışını yapacağız. Cumhur ittifakı yerli ve millidir. Kimseden icazet almaz. Türkiye’nin menfaati nerdeyse geleceği neredeyse orada sapasağlam durur. Geçen 20 yıl bunun ispatıdır. Birlikten güç doğar. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz inşallah.”

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Yıldırım, konuşmasında hızlı tren projelerine değinerek, “Bu projelerin mimarları Recep Tayyip Erdoğan, sonra Binali Yıldırım ve Süleyman Karamandır.” dedi. Ardından ilçe halkı ile bayramlaşan Binali Yıldırım ve milletvekili adayları Süleyman Karaman ile Mehmet Cavit Şireci, hemşehrileriyle sohbet ettiler.

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#AK Parti#Binali Yıldırım#Bayramlaşma

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