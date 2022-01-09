Bin yıllık gelenek

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KOLEDA gecesinde aralarında farklı illerden gelen onlarca kişi, yüzlerini korku filmleri kahramanları gibi boyayıp, çarşaf giydiler, yanlarında satır taşıdılar.

Kalabalık grup, gelenek gereği camları vurarak belde halkını korkuttu. İnanca göre evlerinde kabak tatlısı pişirip yiyenler korkmazken, kabak pişirmeyenler korkuyor. Kalabalık daha sonra eğlencenin yapılacağı alana geçerek buradaki etkinliklere katıldı. Büyükmandıra Belde Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, “Koleda kışın en soğuk gecesinde gerçekleştiriliyor. Bu geleneği bin yıldır sürdürüyoruz” dedi.