Bin yıllık ‘Bohça’ açıldı

24 olgunlaşma enstitüsünden 800 kadının el emeklerinin satışa sunulduğu Bohça mağazasının ilk müşterisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan oldu. Ürünler internetten de satışa çıkacak.

‘BÜYÜK İLGİ ODAĞI OLACAK’

Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katıldığı açılış konuşmasında, “Bohça markası, el sanatlarımızın, desenlerimizin, kumaşlarımızın ve özgün tasarımlarımızın korunup, yeniden üretileceği önemli bir misyona sahip. Markamızın, hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük bir ilginin odağı olacağına yürekten inanıyorum. Tasarımcılarla yeni iş birlikleri yapılacak” dedi.

Türk işi, tel sarma, Antep işi, dantel, anglez, Maraş işi ve azaziye gibi el sanatı ürünlerinin yer aldığı kaftanlar, yastıklar, yatak örtüleri, ev ve giysi aksesuarları, salon ve yemek takımları, hamam takımları, namaz aksesuarları, dekoratif el ürünlerinin satışa sunulduğu mağazada fiyatlar 100 lira ile 28 bin lira arasında değişiyor.

BİR YATAK ÖRTÜSÜ 12 AYDA YAPILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Daire Başkanı Meral Altınkaya, olgunlaşma enstitüleriyle ilgili şunları anlattı: “Ünlü modacılardan danışmanlık hizmeti alıp, geleneksel dokunuşlara bazı modern çizgiler ekleyerek, Türk iğnesinin mucizesi ‘Bohça’ markasını oluşturduk. Ürünlerimizin tamamı el işçiliği. Etiketlerimizi bile elle yazdık. Örneğin bir yatak örtüsü şalını 1 kişi 12 ayda yapabiliyor. Burası ticari amaç güden bir kurum ve mağaza değil. Eğitim odaklı kurulmuş bir marka. Buradan elde edilen gelir, enstitülerin gelişimine ve öğrencilerin eğitimine harcanacak.”

76 YILLIK EĞİTİM ÇINARI

Selçuk Kız Enstitüsü mezunu Refia Övüç, 1938 yılında Beyoğlu Akşam Kız Sanat Okulu’na müdür olarak tayin olur. Kızların bilgi ve görgülerini arttırıp, birer meslek sahibi olmalarını sağlamak için dikiş, nakış, erkek çamaşırı, kadın çamaşırı gibi atölyeler açar. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel çalışmaları çok beğenir ve 1945’de ilk enstitünün kurulmasını sağlar.

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