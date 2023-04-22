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Bin takvime bir ev

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#Mehmet Özcan#Iğdır#Ev
Bin takvime bir ev
Beyazıt Şenbük
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 07:00

Coğrafya öğretmenliğini bırakıp fotoğrafa gönül veren Mehmet Özcan, çektiği fotoğraflardan oluşturduğu masa takvimlerini satarak Iğdır’ın köylerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 9 aileye ev yaptırdı.

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Iğdır’da yaşayan ve İstanbul Üniversitesi coğrafya öğretmenliği bölümünden mezun olan 32 yaşındaki Mehmet Özcan’ın fotoğraf tutkusu üniversite yıllarında başladı. Özcan, mezun olup memleketine döndükten sonra bir yandan ücretli öğretmenlik yaptı diğer yandan köylerdeki öğrencilerin portrelerini çekti. Doğa fotoğrafları çekmeye başlayınca da öğretmenliğe veda etti. Fotoğrafçılığı meslek edinen Özcan, pek çok yardım projesine imza attı. 

8 SENE ÖNCE BAŞLADI

8 yıl önce de çektiği fotoğraflardan masa takvimi yapmaya başladı. Yurtdışına sattığı takvimlerin geliriyle 9 aileye ev yaptırdı. Sosyal medyada 450 bine yakın takipçisi olan Özcan, iyilik seferberliğini şöyle anlattı:

“Çektiğim fotoğrafları masa takvimi yapıyorum. Bu takvimi Avrupa’daki bazı takipçilerime toptan satıyorum, onlar da orada satışını gerçekleştiriyor. İsviçre, Danimarka, İngiltere, Almanya, Fransa, Avusturya gibi ülkelerde satış yapınca kur farkından dolayı elde ettiğimiz kazanç daha fazla oluyor. Elde ettiğim kazançla evi olmayanlara ev yapıyorum. 8 senede yaptığımız 9’uncu ev oldu. Yani takvim satarak her sene bir ev yaptık. Son evi, bizimle 8 evin yapımında çalışan inşaat ustamız için yaptırdık. Bu çok büyük mutluluk.”

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Bin takvime bir ev

AFRİKA’YA SU KUYULARI

Mehmet Özcan, Afrika’da 8 su kuyu açılması için de çalıştı, köy okullarındaki öğrencilere kıyafet ve gıda desteği veren kampanyalar yürüttü. Yaptığı iyilikleri sıralamaktan çok hoşlanmasa da sosyal medyada daha fazla takipçi sayısına ulaşmayı ve daha fazla takvim satabilmeyi hedefliyor.

 

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#Mehmet Özcan#Iğdır#Ev

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