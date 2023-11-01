Bin kişinin arasından seçilen Dilan operanın tapınağında

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Dilan Şaka, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nden birincilikle, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan ise dereceyle mezun oldu. 2019’da tam burslu kazandığı Wales International Academy of Voice’ta dünyaca ünlü tenor Dennis O’Neil ile çalışarak yüksek lisansını yine birincilikle tamamladı. Tez konusu ‘Boğaz’ın Çiçeği’, Gencer’in kariyer yolculuğuydu...

TÜRK DİVA’NIN MABEDİ

Kendi kariyerine onun mabedinde devam etmek isteyen 30 yaşındaki Şaka, ‘Dünyanın Opera Tapınağı’ denilen La Scala Müzik Akademisi’ni kazanmak için girdiği 4 aşamalı sınavda 8 eseri başarıyla seslendirdi. Bin kişinin başvurduğu ve 465 adayın davet edildiği sınavı kazanan 7 kişiden biri oldu. Şaka, elde ettiği başarıyı, müziğe olan tutkusunu ve hayallerini şöyle anlattı: “Dünya opera tapınağı ve Leyla Gencer’in mabedi olarak bilinen La Scala’da sahneye çıkmak ya da akademide eğitim almak dünyadaki bütün opera sanatçılarının en büyük hedefidir. Herkesin bir gün söylemeyi hayal ettiği, en görkemli ve prestijli sahnelerden biri. Akademinin amacı, dünyanın en yetenekli gençlerini toplamak ve en iyi sahneye kazandırmak. Önüme engeller çıksa da ‘iyi yerlere geleceğim’ diyerek çıktığım yolculukta hayat beni en güzel yere, La Scala Akademi’ye sürükledi. Bana Leyla Gencer Şan Yarışması sonrası kendisinin daveti üzerine sınava girenler dışında 4 elemeyigeçerek kabul alan tek Türk olduğumu söylediler.

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TEK MEZZO-SOPRANO

Seçmelerin finali, operanın ana sahnesinde düzenlendi. La Scala’nın sanat yönetmeni Dominique Meyer, akademi başkanı Luciano D’intino, müzik topluluğu başkanı Alessandro Galoppini ve sahne sanatlarından Maria Bianchi gibi önemli 5 isimden oluşan kurul önünde yarışan tek mezzo-soprano bendim. Finalde Vivaldi’nin Bajazet operasının popüler aryası ‘Sposa son disprezzata’yı seslendirdim. Bence seçilmemi sağlayan da bu eser oldu. Çünkü seslendirirken bambaşka bir histeydim. Ne söylediğimin ne de kimlerin orada olduğunun farkındaydım. Büyülü bir andaymış gibiydim ve sanki başka biri bana şarkı söyletiyordu.”

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LEYLA GENCER’İN RUHU ORADAYDI

“Leyla Gencer’e eşlik eden piyanist Vincenzo Scalera sınavda bana eşlik etti. Sınav sonrası eseri görür görmez yorumlamayı içeren ‘deşifre’ yeteneğimin bir benzeriyle daha önce hiç karşılaşmadığını ifade etti. Akademide alacağınız eğitimin yanında aynı zamanda oranın bir genç artisti oluyorsunuz ve büyük isimlerle çalışma fırsatı buluyorsunuz. Mezun olduktan sonra en büyük arzum opera sanatının geleceğine Leyla Gencer gibi büyük bir katkıda bulunmak. Aslında Gencer’in ruhunu orada hissettim ve sanki koltuklardan birinde oturup beni seyrediyormuş gibiydi. Onun mirasını taşıyacağım.”

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2 ASIRLIK OKUL

İtalya’nın Milano kentinde bulunan ve 1778 yılında kurulan La Scala Sahnesi, dünyanın en tanınan opera sahnelerinden biri kabul ediliyor. La Scala Akademi’nin geçmişi ise 1813 yılında açılan La Scala Bale Okulu’yla iki asrı aşıyor.