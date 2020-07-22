‘Bin FETÖ’ tartışması

Ali Köse 15 Temmuz darbe girişimin 4’üncü yıl dönümünde TRT’de yayınlanan bir programda, “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ gelir” dedi. Köse’nin bu sözlerine yanıt sosyal medya üzerinden, Çarşamba Cemaati’nin tanınan isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’den yanıt geldi. Hem Ali Köse’nin sözleri hem de Cübbeli Ahmet’in eleştirileri CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan’ın sunduğu ‘Tarafsız Bölge’ adlı programında konuklar tarafından tartışıldı. CNN TÜRK’e önce Cübbeli Ahmet, daha sonra Ali Köse bağlandı.

Cübbeli Ahmet şu eleştirilerde bulundu: “‘Bin tane FETÖ’ dediğin zaman sen bir Müslüman adamsın, hocasın.

Bin lafı mübalağalı bir laftır. İslam’a göre mübalağa yalanın bir şubesidir. Bu iki mi, üç mü, beş mi? Bir insanın ortaya atıp, ‘Bin FETÖ geliyor’ demesi bir ilim adamına yakışmaz. Ben nasıl ki FETÖ ile mücadele verdim, hapse girdim, bedel ödedim.

Ben nasıl Adnan Oktar’la mücadele ettim, beş tane mahkemelerle uğraştım. Ben nasıl IŞİD’le uğraştım, burada can tehlikesine girdim. Devlet bana koruma verdi. Sen de bir dekansan, bu vatana millete hizmet edeceksen, hangi cemaatler isim ver. De ki, ‘şu cemaat askeriyede, poliste kadrolaşma belirtileri gösteriyor.’ Bunlara dikkat edelim. Derseniz ki, ‘Bir gitti bin geliyor’, bunun bin tane cemaatin askerde poliste teşkilatlanmadığı hepimizin malumudur. Bin dediğiniz zaman işi sulandırıyorsunuz. Sulandırdığınız zaman ciddiyeti bozuluyor.”

VAZİFE EDİNDİM

Cübbeli’nin bu sözleri üzerine programa bağlanan Ali Köse ise sözlerine şöyle açıklık getirdi: “Şimdi rakama takılıyorlar, ‘E bin tane denilir mi?’ diye. Ya Türkçede bir deyim yok mu? ‘Bini bir para’ diye bir şey yok mu? Ama herhalde insanlarımız Türkçe bilmiyor. Türk edebiyatını bilmiyor. 15 Temmuz’dan sonra ilahiyatçılara ‘Kardeşim bizi neden uyarmadınız?’ dediler mi demediler mi? Akademisyen ilahiyatçılara bunu daha çok söylemediler mi? Söylediler. Ben diyorum ki, ben bunu aldım kabul ettim. Şimdi benim gözlemim bu. Uyanık olmamız gerekir. Bunu söylemeyi kendime bir vazife atfediyorum. Bunu da ilk defa söylemiyorum. Ben bunu Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde yapmış olduğum programda Binali Yıldırım Bey’e bile söyledim.”

DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ

Ahmet Hakan’ın, ‘Peki hocam sizce şu anda cemaatler ve tarikatlar devlete sızıyor mu? Bunu mu görüyorsunuz?’ sorusuna ise Köse şu cevabı verdi: “Ben şuna inanıyorum, devletimiz güçlü bir devlet. Her şeyin hakkından gelecektir.”