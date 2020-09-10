BİM saat kaçta açılıyor? 2020 BİM açılış-kapanış saatleri
BİM’in açılış saatleri özellikle indirim günü olan cuma günleri öncesi araştırılıyor. Her hafta cuma günleri Türkiye’nin dört bir yanındaki BİM marketlerinde haftanın aktüel ürünleri satışa sunuluyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor? Sınırlı sayıdaki ürünleri kaçırmak istemeyenler, bu soruya yanıt arıyor. Avantajlı fiyatlarla satılan sınırlı sayıdaki ürünleri kaçırmak istemeyen pek çok kişi, A101 çalışma saatlerine göre marketi ziyaret ediyor. İşte 2020 BİM açılış-kapanış saatleri…
BİM 2020 açılış-kapanış saatleri marketler zincirinin müşterileri tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin hemen her il ve ilçesinde bulunan BİM, her yerde aynı saatte açılıp kapanıyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor? 2020 BİM açılış-kapanış saatleri…
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeden hizmet sunan BİM akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.
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