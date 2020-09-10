BİM 2020 açılış-kapanış saatleri marketler zincirinin müşterileri tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin hemen her il ve ilçesinde bulunan BİM, her yerde aynı saatte açılıp kapanıyor. Peki, BİM saat kaçta açılıyor? 2020 BİM açılış-kapanış saatleri…



A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeden hizmet sunan BİM akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet vermektedir.