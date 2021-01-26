BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri
BİM marketin açılış ve kapanış saati araştırılıyor. Marketlerin çalışma saatleri, koronvirüs önlemleri kapsamında değiştirildi. BİM’in kaçta açıldığı özellikle aktüel ürünlerin satışa çıkarıldığı günlerde yoğun ilgi görüyor. İşte BİM market çalışma saatleri
Marketler hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde açılıp, kapanıyorlar. BİM marketin de çalışma saatleri koronavirüs önlemleri kapsamında değişti. BİM açılış saati hafta içi saat 09:00’dan 10:00’a alındı. Vatandaşlar saat 10:00’dan itibaren markete girebiliyorlar.
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?
BİM market hafta içi saat 10.00 ve 20.00, hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle