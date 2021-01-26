MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri
GeriGündem BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 26.01.2021 - 08:01 | Son Güncelleme:

BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM çalışma saatleri
Abone Olgoogle-news

BİM marketin açılış ve kapanış saati araştırılıyor. Marketlerin çalışma saatleri, koronvirüs önlemleri kapsamında değiştirildi. BİM’in kaçta açıldığı özellikle aktüel ürünlerin satışa çıkarıldığı günlerde yoğun ilgi görüyor. İşte BİM market çalışma saatleri

Marketler hafta içi ve hafta sonu farklı saatlerde açılıp, kapanıyorlar. BİM marketin de çalışma saatleri koronavirüs önlemleri kapsamında değişti. BİM açılış saati hafta içi saat 09:00’dan 10:00’a alındı. Vatandaşlar saat 10:00’dan itibaren markete girebiliyorlar.

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM market hafta içi saat 10.00 ve 20.00, hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle