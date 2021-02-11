BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte BİM açılış ve kapanış saati

BİM açılış ve kapanış saati, koronavirüs önlemleri kapsamında değişti. Vatandaşlar BİM markete hafta içi saat 10:00’dan itibaren gidebiliyorlar. Hafta sonu da yine market 10’dan itibaren hizmet vermeye başlıyor.

BİM KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM market hafta içi saat 10.00 ve 20.00, hafta sonu 10.00 ve 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında da hafta sonu kısıtlamalarındaki usul ve esasların geçerli olacağı bildirildi.