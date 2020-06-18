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Haber Giriş: 18.06.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 BİM çalışma saatleri

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BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 2020 BİM çalışma saatleri
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BİM market çalışma saatleri araştırılan konular arasında yer alıyor. BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Markete her hafta cuma günleri aktüel ürünler geliyor. Bu ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. İşte 2020 BİM açılış ve kapanış saatleri…

BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor soruları araştırılıyor. Markete her hafta cuma günleri yeni ürünler geliyor. Fırsat ürünlerini almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. BİM market haftanın yedi günü saat 09:00’da açılıyor ve akşam 21:00’a kadar hizmet veriyor

 

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM market haftanın yedi günü saat 09:00’da açılıyor. Marketin kapanış saati 21:00’dır. Cuma namazı vaktinde market kapalıdır.

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM marketin şu anda 7920 mağazası bulunmaktadır.

BİM kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor İşte 2020 BİM çalışma saatleri

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

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