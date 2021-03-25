BİLSEM sınavı ve mülakatları ne zaman? 2021 BİLSEM sözlü sınavı için tarih detayları belli oldu

BİLSEM sınavları ve mülakatları için tarihler netlik kazandı. Milli Eğitim Bakanlığının Bilim Sanat Merkezleri olarak bilinen BİLSEM, geçtiğimiz dönemde pandemi koşulları sebebiyle bireysel değerlendirme sürecini tamamlayamamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre açıklanan takvimle birlikte bu süreç tamamlanacak. Peki, BİLSEM sınavları ve mülakatları ne zaman yapılacak? İşte, BİLSEM sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler.

BİLSEM sınavları, yayımlanan tablodaki takvime göre gerçekleşecek. Bireysel değerlendirme sınavları 29 Mart-25 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak. Mart ayında yapılacak olan sınavların sonuçları, ilerleyen haftalarda açıklanacak.

2021 yılına ait BİLSEM öğretmen seçim süreci ise devam ediyor.

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